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Maske fiyatı açıklandı!

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin en fazla 1 TL'ye satılacağını ve bu fiyatın üzerindeki satışların 'fahiş fiyat' olarak değerlendirileceğini açıkladı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 15:24
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Maske fiyatı açıklandı!

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs 2020 tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maskelerin, perakende satış noktalarında satışının mümkün hale geldiği hatırlatıldı. Bu çerçevede market, eczane, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabileceği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."


 

DHA

Son Güncelleme: 07.05.2020 16:10
Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıMaske Fiyatı AçıklandıCerrahi Maske
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