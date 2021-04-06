"Martta 86 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, terörle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mart ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere 8 bin 410 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Çataklı, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de bin 753 operasyon yapıldığını söyleyerek, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terörden aranlar listesinde kırmızı kategoride aranan sözde Mardin Sorumlusu 'Hevram Havraman Avyer' kod adlı Hasan Mahmudi, sözde Mardin Bagok Sorumlusu turuncu kategoride aranan 'Reber Koser' kod adlı Teyyüp Çam ile birlikte gri kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenlerin 6'sı ölü, 72'si sağ-yaralı, 8'i teslim şeklindedir. Bu 86 teröristin 22'si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 946'sı PKK/KCK, bin 798'i FETÖ/PDY, 242'si DEAŞ, 73'ü sol terör örgütleri olmak üzere toplam 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 361 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde mart ayında; 132 sığınak , barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiş; 98 silah, 28 adet mayın, el yapımı patlayıcı, 79 adet el bombası, 94 kilo patlayıcı madde, 27 bin 711 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında 1'i bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eylemi engellenmiştir" dedi.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE



Çataklı, uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini, mart ayında gerçekleştirilen 19 bin 262 operasyonda gözaltına alınan 25 bin 505 kişiden 2 bin 442 kişinin tutuklandığını söyledi. Çataklı, "Mart ayındaki uyuşturucu yakalamalarında iki önemli örnek operasyonu da sizlere tekrar hatırlatmak isterim. 11 Mart 2021 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde arazide yapılan aramada 4 farklı bölgede toprağa gömülü vaziyette 416 kilo eroin, 67 kilo metamfetamin ele geçirilmiştir. Yine 23 Mart 2021 tarihinde Kocaeli'nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda 3 ton 860 kilo esrar ve 99 bin adet captagon hap ele geçirilmiştir" diye konuştu.



ÇOCUK İSTİSMARI VE KADINA ŞİDDET



Çataklı, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve cinsel saldırı olaylarındaki gelişmelerine ilişkin ise, şunları kaydetti:



"2020-2021 yıllarının asayiş verileri ilk 3 aylar itibarıyla değerlendirildiğinde; çocuğun cinsel istismarı 4 bin 157'den yüzde 28,4 azalışla 2 bin 977'ye cinsel taciz olayları 2 bin 952’den yüzde 12,8 azalışla 2 bin 573'e, cinsel saldırı olayları ise bin 856'dan yüzde 6 azalışla bin 744’e gerilemiştir. Bu olaylarda belirgin bir iyileşme olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yine aynı periyotta yankesicilik olayları 2 bin 600'den yüzde 15,1 azalışla 2 bin 207'ye, kapkaç olayları 556'dan yüzde 14,9 azalışla 473'e gerilemiştir. KADES uygulamasında 1 milyon indirme hedefini yakaladık, neredeyse ikiye katlıyoruz, en son güncel rakamla 1 milyon 954 bin indirmeye ulaştık. Uygulama ile bugüne kadar 108 bin 214 ihbar alınmış, bunların yaklaşık yarısının asıllı ihbar olduğu anlaşılmış ve ifade ettiğim gibi hepsine müdahale edilmiştir."