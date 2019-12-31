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Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı

Balıkesir’de Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan Marmara Adası’na hala elektrik verilemiyor. Bugün saat 11.00 itibariyle 44 saattir süren arızanın giderilmesi için hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte ekipler bölgeye hareket etti.

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı

Balıkesir’de Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan Marmara Adası’na hala elektrik verilemiyor. Bugün saat 11.00 itibariyle 44 saattir süren arızanın giderilmesi için hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte ekipler bölgeye hareket etti.

31 Aralık 2019 Salı 11:54
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Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı

BALIKESİR - ​Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nden Marmara Adası’na denizin dibinden giden elektrik kablolarına, Pazar günü saat 15.00 sıralarında bölgeden geçen bir gemi zarar verdi. Arıza nedeniyle adanın elektrikleri kesildi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, bugün saat 11.00 itibariyle 44 saat geçmesine karşın adaya henüz elektrik verilemedi.

Konuyla ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den açıklama yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahalede ekiplerin zorlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir’e bağlı Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi, bir geminin deniz altı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada, karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmaları aralıksız sürüyor, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Bu sürede Marmara Adası’nda jeneratör kurma çalışmaları da başlamıştır."

EKİPLER FERİBOTLARLA MARMARA ADASI'NA GEÇİYOR

Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte UEDAŞ ekipleri, malzeme yüklü TIR’lar ile Erdek Limanı'ndan Marmara Adası'na gitmek için yola çıktı. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla arızayı gidermek için çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Ayrıca, adaya götürülen jeneratörlerle, arıza giderilene kadar ilçenin büyük bir kısmına elektrik verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara AdasıElektrik
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