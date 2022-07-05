Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.380,52
ALTIN
969,55
DOLAR
17,00
STERLİN
20,33
EURO
17,44
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mardin'de 'Eren Abluka-20 Operasyonu' başlatıldı

05 Temmuz 2022 Salı 15:56
Mardin'de 'Eren Abluka-20 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de 679 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka-20 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 679 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka20 OperasyonuMardin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak
Yalçın Topçu'dan, Akyurt'ta ziyaret
Yalçın Topçu'dan, Akyurt'ta ziyaret
Orman Genel Müdürü Karacabey: Kesilen ağaçlar ekonomik ömrünü tamamlamıştır
Orman Genel Müdürü Karacabey: Kesilen ağaçlar ekonomik ömrünü tamamlamıştır
Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur
Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur
Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi
Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول