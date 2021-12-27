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Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağız

27 Aralık 2021 Pazartesi 16:35
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Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağız

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş "Belediye başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Büyükşehir belediye başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde, bir bütün olarak hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'li 10 büyükşehirin belediye başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettikten sonra Anıtkabir'e geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki belediye başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Büyükşehir belediye başkanları daha sonra bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Başkan Yavaş'ın ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar katıldı.

'ANKARA'DA BULUŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Yavaş, burada yaptığı konuşmasında "11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı olarak, gerek ülkemizin kalkınmasında, gerekse cumhuriyetimizin ilelebet devamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda fikrimizde sabitiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İşte bu anlamlı günün yıl dönümünde, 11 büyükşehir belediye başkanımızla Ankara'da buluşmaktan ve bize yüklenen sorumluluk gereği birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

'FİTNE VE DEDİKODU İKLİMİNDEN ÇIKILDI'

Seçim öncesi kendileri için 'iki koyun güdemezler', 'sosyal yardımı kesecekler', 'faturalarınızı PKK'lılar getirecek', 'su sayaçlarınızı DHKP-C'liler okuyacak' şeklindeki sözleri hep birlikte duyduklarını söyleyen Yavaş "Hatta Ankara için, 'belediye her aya eksi 50 milyon lira ile başlıyor, yönetemezler' gibi korkutma, sindirme ve baskılama siyaseti de izlenmişti. Seçim bitti, millet iradesi tecelli etti ve işte buradayız. 'Yönetemezler' denilen belediyelerin nasıl daha iyi yönetilebileceğini, halkımızın asli ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretilebileceğini, halkın vergilerinin doğru yerlerde ve şeffaflıkla harcanabileceğini hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmadan hizmet ettiklerini belirten Yavaş "Ayrımcılığın, kutuplaştırmanın, hatta kimi illerde fitne ve dedikodunun olduğu iklimden çıkıldı; vatandaşlarımız huzur içinde yaşamanın konforuna erişti. Bir grubu kötüleyen, diğer partiliyi dışlayan, oy mahalline göre hizmet yapılan anlayış ortadan kaldırıldı. Vatandaşlarımız alıştıkları torpil ve adaletsizlik kavramlarından arınmaya başladı. Sadece Ankara'da, barınma sorunu yaşayan 6 bin üniversite öğrencimizi ağırlarken hiçbirinin kimliği, memleketi, oy verme tercihleri, düşünceleri irdelenmedi" ifadelerini kullandı.

'AĞIR İTHAMLARLA İLGİLİ YARIN AÇIKLAMA YAPACAĞIZ'

Yavaş, 11 büyükşehir belediyesi olarak, insanı, halk sağlığını ve kentlilerin, yaşadığı kentten mutluluk duymasını önceleyen projelerle çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çok çalışmaktan, üretmekten ve birbirimizi sevmekten başka çaremizin olmadığına yürekten inanıyoruz. Kentlerimizde yaşanan bu güven duygusu ve huzur iklimine rağmen, belediye başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu konudaki detaylı açıklamamızı yarın ki, büyükşehir belediye başkanları ortak deklarasyonumuzda detaylı olarak vurgulayacağız. Ancak burada altını çizerek vurgulamak isterim ki; büyükşehir belediye başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde, bir bütün olarak hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz. Ülkemizin yegane temel taşı, millet iradesi ve demokrasidir. Millet iradesi ve demokrasinin olduğu yerde bu iradeye karşı yapılan haksızlıkların ve yanlış uygulamaların karşısında yer alacağımızı peşinen beyan ediyoruz."

Toplantı, Başkan Yavaş'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mazeret bildirip, Ankara'ya gelmediği öğrenildi. 

DHA

Son Güncelleme: 27.12.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Mansur YavaşAsılsız Ithamlar
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