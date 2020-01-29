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MANİSA GYD BAŞKANI AYDIN, “Yapılan Saldırı Tüm Gazetecilere Yapılmıştır”

Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Aydın, “Aksaray’da bir sağlık personeli tarafından İHA Muhabiri Yasin Can’a yapılan saldırıyı kınadı.

MANİSA GYD BAŞKANI AYDIN, “Yapılan Saldırı Tüm Gazetecilere Yapılmıştır”

Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Aydın, “Aksaray’da bir sağlık personeli tarafından İHA Muhabiri Yasin Can’a yapılan saldırıyı kınadı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 14:03
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MANİSA GYD BAŞKANI AYDIN, “Yapılan Saldırı Tüm Gazetecilere Yapılmıştır”

HABER: Hasret Dilek Delier

Aydın, “Görevi kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilere yapılan bu tür saldırılar kabul edilemez ve tüm gazetecilere yapılmıştır” dedi.

GYD Başkan İsmail Aydın, yaptığı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Kamuoyunu bilgilendirme adına zor şartlar altında kutsal bir görevi yerine getirme çabası içerisinde olan meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir basın mensubunun yaptığı veya yapmaya çalıştığı haberden dolayı şiddete maruz kalması ve görevine engel olunması asla kabul edilemez. Devletin hangi kademesinde olursa olsun hiç kimse bu hakka sahip değildir. Bu tür çirkin saldırıların meslektaşlarımızı engelleyemeyeceği herkes tarafından iyi bilinmelidir. Gazeteci arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hiçbir şiddetin, eziyetin, gücün meslektaşlarımızı sindiremeyeceğini biliyoruz. Yaşanan bu üzücü olayın son olmasını temenni ediyoruz" dedi.

GYD Basın medya sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi olarak bu metni hazırladım ve gönderdim bilginize...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MANİSA GYD BAŞKANI AYDIN“Yapılan Saldırı Tüm Gazetecilere Yapılmıştır”Hasret Dilek Delier
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