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Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin can kaybı ve hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

26 Haziran 2020 Cuma 12:03
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Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

MANİSA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.21'de meydana geldi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, Manisa ve çevre illerde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. 

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KENT DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ SALLANDI

Manisa, daha önce de birçok kez sallandı. AFAD verilerine göre Kırkağaç ilçesinde geçen 28 Ocak'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde geçen 18 Şubat'ta 5.2, Akhisar ilçesinde 24 Şubat'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde 8 Mart'ta 3.5  ve Kırkağaç ilçesinde 29 Mayıs'ta 3.8 büyüklüğünde birçok deprem oldu. Bu depremler korku yarattı.

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR HASAR İHBARI GELMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaDeprem5.5 Büyüklüğünde
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