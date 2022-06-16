Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.486,87
ALTIN
1.015,40
DOLAR
17,30
STERLİN
21,24
EURO
18,11
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi...
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı...
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor

16 Haziran 2022 Perşembe 15:05
Maltepe Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Maltepe Üniversitesi’nin  ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitenin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş toprağa verildi
Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş toprağa verildi
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi