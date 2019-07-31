Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102082
ALTIN
254.117
DOLAR
5.5455
STERLİN
6.7754
EURO
6.1698
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı GEÇMEDİ VALLA
Son Dakika
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı...
Benden oyuncu olur mu?
Benden oyuncu olur mu?
Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 50 bin euroya çıktı
Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı...
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi, yaralı kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi, yaralı kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
7 Okunma
Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

ZONGULDAK - ​Rat Mahallesi'nde bulunan özel maden ocağında, saat 10.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavanın çökmesi sonucu 3 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan Alper Kıransoy, Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt, 2 saatlik çalışmanın ardından ocaktan yaralı olarak çıkartıldı.

İşçiler, hazır bekletilen ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerinden Alper Kıransoy ile Mehmet Demirtürk'ün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kıransoy'un kalbinin durduğu, ancak ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü bildirildi. 

Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MadenGöçük3 IşçiZonguldak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak
Pençe Harekatı'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe Harekatı'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
KESK üyeleri Ankara yolunda
KESK üyeleri Ankara yolunda
İstanbul'da Anadolu’dan getirilen kurbanlıklar için aralıksız denetim
İstanbul'da Anadolu’dan getirilen kurbanlıklar için aralıksız denetim
Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Öncüpınar'dan 10 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti
Öncüpınar'dan 10 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti
Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha
Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha
Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
"Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor"
"Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans