Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,624.22
ALTIN
587.62
DOLAR
9.82
STERLİN
13.29
EURO
11.36
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel alımı yapacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel...
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Lütfü Türkkan istifa edene kadar nöbet başlatacağız"

10 Kasım 2021 Çarşamba 15:17
8 Okunma
"Lütfü Türkkan istifa edene kadar nöbet başlatacağız"

TRABZON - Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop Güner, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesiyle ilgili, "Lütfü Türkkan istifa edene kadar evinin etrafında demokratik nöbet başlatacağız. Türkkan, istifa edeceksin; devletin tek kuruşu haram olsun, seni kınıyoruz" dedi.

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop Güner, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde babası şehit Jandarma Er Necaettin Güner'in mezarı başında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Türkkan'ın milletvekilliğinden istifasını isteyen Güner, "Densizin biri, Lütfü Türkkan diye bir vatandaş, bu kutsal kapıların açıldığı ve her gün şehit verdiğimiz bugünlerde; her karış toprağında şehit kanı olan, bayrağımıza renklerini veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varoluşunun ana teması ve merkezi olan şehit ailelerimize küfretmek, hakaret etmek kimsenin hakkı, haddi değildir. Lütfü Türkkan’ın istifa etmesi, vekillikten ayrılmasına kadar eylemimizi devam ettireceğiz. Buna yemin ettik. 10 Kasım dolayısıyla yastayız; ama şehit ailelerimize yapılan hareket ve küfürle bu yasımız, hüznümüz katlanmıştır. Bu ne cürettir, bu ne vicdansızlıktır, bu ne ahlaksızlıktır? Siyasi partilerin hepsini tenzih ediyoruz, söylenen sözler kişileri bağlıyorsa Lütfü Türkkan’ın derhal istifa etmesi lazım. TBMM çatısı altında onu görmeye tahammülümüz yok. Ne demek şehidin bacısına, anasına, ailesine küfretmek; bu ne kadar devam edecek?" dedi.

'EVİNİN ETRAFINDA DEMOKRATİK NÖBET BAŞLATACAĞIZ'

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın evinin çevresinde, istifa edene kadar, nöbet tutacaklarını açıklayan Güner, "Siyasi parti ayrımızı gözetmeksizin vatanına, milletine, bayrağına saygısı ve sevgisi olan herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Topyekun kenetlenmemiz lazım. Etrafımız ateş çemberiyken babalarımızın, annelerimizin bize miras bıraktığı evlatlarına sahip çıkmalıyız. Lütfü Türkkan istifa edene kadar evinin etrafında demokratik nöbet başlatacağız. Bu nöbetimizde bize destek olun. Lütfü Türkkan, istifa edeceksin; devletin tek kuruşu haram olsun, seni kınıyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış genel başkanına da sesleniyorum; partinizi tenzih ediyoruz, lütfen Lütfü Türkkan’ı içinizden atın" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop GünerLütfü Türkkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT ve TSK'dan PKK'ya üst düzey darbe
MİT ve TSK'dan PKK'ya üst düzey darbe
Yılın en başarılı projesi seçildi
Yılın en başarılı projesi seçildi
Narkoterör operasyonunda 2 ton 423 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Narkoterör operasyonunda 2 ton 423 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı
Zonguldaklılar ‘Ata’sını andı
Zonguldaklılar ‘Ata’sını andı
Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması
Kayseri'de sağanak altında 10 Kasım anması
İzmir, Ata'sını andı
İzmir, Ata'sını andı
Çanakkale’de Atatürk anıldı
Çanakkale’de Atatürk anıldı
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma