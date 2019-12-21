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Libya ile mutabakat Meclis'te kabul edildi

DHA: Türkiye ile Libya arasında 'güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası teklifi' Meclis'ten geçti.. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP nin oyları ile kabul edildi.

Libya ile mutabakat Meclis'te kabul edildi

DHA: Türkiye ile Libya arasında 'güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası teklifi' Meclis'ten geçti.. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP nin oyları ile kabul edildi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
6 Okunma
Libya ile mutabakat Meclis'te kabul edildi

DHA: Türkiye ile Libya arasında 'güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası teklifi' Meclis'ten geçti.. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP nin oyları ile kabul edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaMutabakatMeclisAK PartiMHPCHP
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