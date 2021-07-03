Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.67
ALTIN
499.98
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz satışı
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz...
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
1997 Model tekne satılacak
1997 Model tekne satılacak
Ticari yat satılacak
Ticari yat satılacak
MSB, 2.533 sürekli işçi alacak
MSB, 2.533 sürekli işçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı

Diyarbakır'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda tam puan alarak, 97 Türkiye birincisinden biri olan Tuba Polat (14), "Pandemide canlı dersleri hem takip ediyorduk hem evde daha fazla süre kazanıyorduk. Bol bol soru çözdük. Pandemi ve evde kal çağrıları bana daha iyi katkı sağladı" dedi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:53
6 Okunma
LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı

DİYARBAKIR

Kentte özel bir kurs merkezinde eğitim gören Tuba Polat, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan aldı. Türkiye genelindeki 97 birinciden biri olan Tuba Polat ile 2'nci ve 3'üncüler için kurs merkezinde program düzenledi. Velilerin de katıldığı programda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden öğrencilere plaket ile tam altın hediye edildi.

'PANDEMİYİ AVANTAJA ÇEVİRDİM'

Hedefine ulaştığını belirten Tuba Polat, "Bu yılın başından itibaren 500 puanı almak için çalıştım. Bu yıl da pandemi vardı bilindiği gibi. Ama ben bunu avantaja çevirdim. Uzaktan eğitimde canlı dersleri çok iyi takip edebiliriz. Evde kalarak, bol soru çözerek, konu eksikliğimizi de kapatabiliriz. Pandemiyi avantaja çevirebiliriz. Serviste veya okul teneffüslerinde zaman kaybediyorduk. Pandemide canlı dersleri hem takip ediyorduk hem evde daha fazla süre kazanıyorduk. Bol bol soru çözdük. Pandemi ve evde kal çağrıları bana daha iyi katkı sağladı. Doktor olmak istiyorum. Daha çok bilimsel çalışmalar yapmak istiyorum. Öğrenciler evde kaldıkları için morallerini bozmasınlar. Bu dönem bence onlara daha fazla katkı sağlar. Bunu avantaja çevirebilirler. Bol bol çalışsınlar. Denemelerden sonra morallerini de bozmasınlar" dedi.

'TAKDİRE ŞAYAN BİR ÖĞRENCİ'

Eğitim kurumu müdürü Sedat Yılmaz ise, Tuba'nın 2 yıldır öğrencileri olduğunu ve disiplinli bir genç olduğunu belirterek, "Düzenli çalışan bir öğrencimizdi. O potansiyeli ve ışığı gördük, ilk gün söyledik. Yıl içerisindeki tüm konuşmalarda bunu söyledik. Allah yar ve yardımcısı olsun. Takdire şayan bir öğrencimiz. Başarısında ufak da olsa bir katkımız varsa, ne mutlu bize. Ailesine teşekkür ediyorum. Biz burada tek değiliz, öğretmenler ve öğrencimizin de emekleri var. Ders çalıştığında soruları nasıl yaptığını çok iyi biliyorum. Bir tane çözülmemiş soru bırakmadı. O yüzden fazlasıyla hak etti. Bundan sonra yaşamında da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lgs Birincisi TubaPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Tosuncuk' Türkiye'ye getiriliyor
'Tosuncuk' Türkiye'ye getiriliyor
Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı
Elmalı davasındaki çocukların babası: Bir an önce bu sapkınlar tutuklanmalı, çocuklarımız bize geri verilmeli
Elmalı davasındaki çocukların babası: Bir an önce bu sapkınlar tutuklanmalı, çocuklarımız bize geri verilmeli
Testi pozitif çıkan tatilciye konforlu karantina odası
Testi pozitif çıkan tatilciye konforlu karantina odası
Küçükçekmece Gölü sahili ölü balık dolu
Küçükçekmece Gölü sahili ölü balık dolu
Ankara'da eğlence mekanlarına 'müzik yayını' denetimi
Ankara'da eğlence mekanlarına 'müzik yayını' denetimi
Renkli kozmetiğin en iyisi L’actone seçildi
Renkli kozmetiğin en iyisi L’actone seçildi
Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı
Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı
Bakan Varank: İlk yüzde 1'e girenler TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurabilecek
Bakan Varank: İlk yüzde 1'e girenler TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurabilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma