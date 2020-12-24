BONCUK GÖZLÜ LEYLA’NIN DAVASINDA AMCA TAHLİYE EDİLDİ!

LEYLA İÇİN MÜCADELE BİTMEDİ.

HEP BİRLİKTE LEYLA İÇİN ADALETİN YERİNİ BULMASINI SAĞLAYACAĞIZ

HABER: ASLI M. SARI

Dilim lâl. Lügatımda ifade edip satırlara dökebilecegim sözcük kalmadı... Kalem suskun... Midem alt üst...

Gün geçmiyor ki çocuk istismarı ve tecavüzler çok hızla artmakta. Nerede yazarsam yazayım sinirlerime hâkim olamadığım, satırlara dökerken ar duyduğum asla çözüme ulaşmayacağını düşündüğüm sinkafın en ağırını çekinmeden savurduğum toplumsal kronikleşmiş yüz karamız “ÇOCUK İSTİSMARI, ÇOCUK CİNAYETLERİ VE TECAVÜZLER”. Leyla bizim masum yavrumuz, ağzı süt kokan, sadece süt diyen başka cümle kuramayan meleğimizdi. Nasıl kıydınız! Boncuk gözlü Leyla, yine bir hiç uğruna, ihtiras uğruna giden, kapatılıp örtülmeye çalışan yüzlerce çocuk cinayetlerinden sadece bir tanesi.

Bahsi geçen ve tahliye edilmesine karar verilen amca Musa Aydemir hakkında da beyanlar şu şekilde; Musa Demir'in olay öncesi Leyla'nın birçok fotoğrafını çekmesi, olay akabinde bir banka hesap numarası IBAN arayışına düşmesi, çok üzüldüğünü ifade etmesi fakat olay günü giydiği terliğin rengi ne kadar hatırlaması olayla ilgili detayları hatırlamaması aynı zamanda kendisinin evli olmaması bir çocuğun olmaması fakat Leyla'nın kaybolduğu süreler içerisinde bir ateş düşürücü şurup arama girişiminde bulunması, bunun yanısıra ilk ifadesinde Leyla'nın yürüyerek köyden çıktığına dair ifadeler mevcutken kendisinin direkt Leyla'nın kaçırılması ile ilgili bir bilgim yoktur olmadığını söylemesi bunlar çelişkili ifadelerdir ve aleyhe durum teşkil etmektedir.

Sorarım size ortada bu kadar çelişki varken tahliye mi olmalıydı?

Yoksa el vicdana mı koyulmalıydı?

Çelişkilerle dolu ifade verenler, ağzından tek bir kelime çıkmayan köy halkı hiç birinizde de mi vicdan yok! Kapatmaya çalışmak hiç mi kimseyi ruhen, ahlaken rahatsız etmiyor?

DHA’dan aldığım bilgilere göre;

Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde 4 yıl hapis cezası verilen amca Yusuf Aydemir'le ilgili karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozularak, beraatini talep etti. 1'inci Ceza Dairesi istinaf kararında Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar verdi.

Ağrı Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6’ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye’nin seferber olduğu Leyla’nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Leyla’nın ölümünün ardından, başlatılan soruşturma kapsamında 2’si Leyla’nın öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.





AMCA CEZA ALDI, 6 SANIK BERAAT ETTİ

Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir’in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti. Yusuf Aydemir’in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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ATILI SUÇLARDAN AYRI AYRI BERAATİNE

Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde geçtiğimiz günlerde görüldü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi istinaf kararında ceza verilen amca Yusuf Aydemir’in atılı suçlardan ayrı ayrı beraatini istedi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Sanık Yusuf Aydemir’in aşamalardaki inkara yönelik ve aksi ispat edilemeyen savunmaları, mağdur, katılan ve tanık beyanları, olay nedeniyle düzenlenen tutanak içerikleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamına göre, sanık Yusuf Aydemir’in üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkûmiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediğinden atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine ve karar kesinleştiğinde dava konusu olay kapsamında gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, atılı suçlardan yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi.”

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını da bozdu.

Amca Yusuf Aydemir tahliye edildi!

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BONCUK GÖZLÜ LEYLA DAVASINDA YAŞANAN GELİŞMEYLE İLGİLİ UCİM'DEN AÇIKLAMA

Ağrı'da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Tahliyenin ardından davayı takip eden UCİM Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan sosyal medya hesabından bir video paylaşarak davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Alınan karara 7 günlük itiraz süresi bulunduğunu ve bu süre içerisinde gerekli mercilere itirazda bulunacaklarını kaydeden Özkan, "Boncuk gözlü hepimizin kızı Leyla'nın katledildiği davayla ilgili geçtiğimiz günlerde bir üst mahkemeden aldığımız haber soruşturmanın eksik yürütüldüğü yönünde ve karar bozuldu. Yerel mahkemede, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davamız yeniden görülecek. Amca Yusuf Aydemir tahliye edildi, diğer sanıkların beraatıyla ilgili karar da bozuldu. Bu davanın takipçisi olacağız. Başından beri bu davanın peşini bırakmadık, yine bırakmayacağız. Evladımız için mahkeme günü yine orada olacağız. 7 günlük bir itiraz sürecimiz var. Gerekli itirazlarımızı yapacağız. Leyla için mücadele bitmedi. Hep birlikte Leyla için adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. Sizleri de davanın tüm celselerinde yeniden desteğe çağırıyoruz. Çocuk için adalet yeniden sağlanacak" dedi.