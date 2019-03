Çıkacağınız tüm yolculuklarda sizlerin yanınızdayız. Donanımlı hizmetlerimiz sayesinde günün hangi saatinde olursa olsun her konuda lastik yol yardım hizmetlerini tarafımızdan alabilirsiniz. Araç lastiği de tüm diğer araç aksamı gibi üzerinde titizlikle durulması gereken hassas bir konudur.

Lastiğin markasından, ebatları, kullanılacak aracın marka özeliklerinden, katman ve şekil özelliklerine kadar her detay ayrı ayrı önemlidir. Bunun bilincinde olan firmamız her koşulda yanınızda olabilmek için donanım ve teknolojilerini her geçen gün yenilemekte ve güncel değişiklikleri takip etmektedir. Sistemimiz web site uygulamalarını akıllı cihazlarınıza indirebilir, sistem üzerinden yardım taleplerinizi gönderebilirsiniz.

Her Koşulda Müşterilerimizi Destekliyoruz

Firmamız sizlere sadece lastik yol yardım hizmetlerinde değil ihtiyacınız olan her koşulda destek vermektedir. Hizmet öncesi ve sonrası tüm işlemler ve ödeme kolaylıkları konusunda da bizlerden yardım alabilirsiniz.

Bütçenizi zorlayacak türden ödeme tutarları için taksitlendirme ve kredi kartı ile ödeme hizmetlerimizi kullanabilirsiniz. Böylece hem araç bakımınızı yaptırabilir hem de sıkıntısız bir şekilde ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Malzeme ve Tekniklerde Kaliteli Ürünler

Size verdiğimiz hizmetin çözümleyici ve devamlı kullanabileceğiniz bir hizmet olabilmesi için bakım ve onarımda kullanacağımız her türden malzemeyi birinci kalite ürünlerden seçiyoruz. Tamir kiti spreyi, lastik zırhı, bijon anahtarı, tamir setleri, lastik fitili ve şişirici sprey türünden tüm ürünler özenle seçilmektedir.

Hizmet sonrası işlevsellik kontrolü ve arızanın giderilip giderilmediğinin tespiti yapılmaktadır. Lastik kontrolleri sonrası oluşabilecek tüm problemler için de bizimle irtibata geçebilirsiniz. Yolculuk esnasında lastiklerin delinmesi, hava kaçırması, patlaması ya da küçük çaplı kazalar sonucu lastiklerde meydana gelen deformasyonları ivedilikle gideriyoruz.

Sitemiz üzerinden telefon numaraları ve online erişim adreslerimize ulaşabileceğiniz gibi, haritalı gösterimimiz sayesinde bulunduğunuz noktaya en yakın servislerimizi değerlendirebilirsiniz. Bizden alacağınız tüm hizmetlerde araç özelliklerini ayrıca dikkate alıyoruz.