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Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:12
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı

MUĞLA - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği 'Kurtaran 2022 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Kurtaran-2022'de, senaryo gereği, 3 farklı sahada dibe oturmuş 3 denizaltıya milli kurtarma gemileriyle müdahale edilecek. Tatbikatta 12 ülkeden toplam 26 gözlemci de yer alıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 22-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 'Kurtaran 2022 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, 3 denizaltı, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma/yedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 paraşütle arama kurtarma timi (PAK), 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan C 130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 sahil güvenlik botu görev alıyor.



Kurtaran-2022'de bu yıl senaryo gereği, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş 3 denizaltının aranması, tespit ve teşhis edilmesi gerçekleştirildi. Tatbikatın bugün yapılacak kurtarma eğitimleri kapsamında ise satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçlarıyla müdahale edilip, personel tahliyesi gerçekleştirilecek. Tatbikata Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün'den toplam 26 gözlemci de katıldı.

Kurtarma faaliyetini gerçekleştirmek için Marmaris Aksaz Limanı'ndan Akdeniz'e hareket eden TCG Alemdar Denizaltı Personel Arama Kurtarma gemisinde tatbikatla ilgili basın brifingine Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya katıldı.



'DENİZALTIDAN PERSONEL KURTARMA TATBİKATI'

Bilgilendirme yapan Deniz Albay Özgür Kenan Tansoy, "Bu yıl Aksaz-Marmaris bölgesinde 5'incisi icra edilen 'Kurtaran-2022 Tatbikatı', fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatıdır. Tatbikat süresince 3 farklı sahada dibe oturmuş 3 denizaltıya, milli kurtarma gemileriyle müdahalede bulunulmaktadır. Tatbikatın hedef kitlesi, denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlardır" dedi.

Tansoy, tatbikatın amacının; satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki milli kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarılması ve tatbikata iştirak edecek diğer ülke gözlemcileriyle denizaltı kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı olduğunu da belirtti. Brifingin ardından TCG Alemdar gemisi, Akdeniz'e açılarak tatbikatların yapılacağı sahalara doğru hareket etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurtaran2022 Tatbikatı
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