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Kurban Bayramı'nda YHT'ler ek sefer yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenleneceğini duyurdu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:44
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Kurban Bayramı'nda YHT'ler ek sefer yapacak

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı’nda artan yolcu talebini karşılamak amacıyla YHT seferlerinin arttırılacağı bildirildi. Açıklamada, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek. Ek YHT’ler Ankara’dan saat 09.00, İstanbul’dan saat 16.45’te hareket edecek. Trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek olan ek YHT’lerle 3 binin üzerinde ilave kapasite sunulmuş olacak" denildi.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ 

Açıklamada ayrıca, Marmaray ve Başkentray’ın da bayram boyunca ücretsiz olacağı kaydedilerek, "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Kurban Bayramı'nda kentiçi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak. Karar kapsamında, perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece 31 Temmuz günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray da ücretsiz olacak" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıKurban BayramıYHTEk Sefer
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