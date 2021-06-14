Kum-Çakıl ocağına 5 yıllık işletme ruhsatı verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Erzurum İli Palandöken İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Kum-Çakıl Ocağına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıl süreli olarak işletme ruhsatı verilecek.



Şartname Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.



İşletme ruhsatı ihalesine katılım için istenilen belgeler, ihale tarihi ve yeri gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz



