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Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla soruşturma sürüyor

Avukat Kurtuluş: 40-45 kişi başvuruda bulundu

23 Nisan 2021 Cuma 13:57
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Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla soruşturma sürüyor

İSTANBUL - Avukat Mustafa Kurtuluş, "40-45 kişi başvuruda bulundu. Yüzbinlerce lirayı bulan bedeller söz konusu" dedi.

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması sonrası başlatılan 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla soruşturma sürüyor.  Avukat Mustafa Kurtuluş kısa sürede kendisine Thodex mağdurlarının başvurduğunu söyledi. 

Kurtuluş, "Bize şu ana kadar müracaat eden 40-45 kişi var. Yüzbinlerce lirayı bulan bedeller söz konusu" dedi. Mağdurların 4-5 gündür işlem yapamadığını belirten Kurtuluş, "Acilen bir düzenleme yapılmadığı sürece bu tür olaylar aratacaktır" diye konuştu. Avukat Mustafa Kurtuluş,  "Dekont olmasa da banka hesap hareketlerinden bu yatırılan paraları takip ve tespit etmek mümkün" şeklinde konuştu.

Kurtuluş "Daha öncede benzer bir olay yaşadık. Bu da Çiftlik Bank vakasına dönebilir" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avukat Mustafa KurtuluşKripto Para Dolandırıcılığı
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