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KOSOVALI KARDEŞLERİMİZ ANKARA’DA

Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanı, Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı Duda Balje, Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkan Vekili, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Almir Veliji ve Danışmanları Jakuta Haskuka; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu’yu makamlarına ziyaret etti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 19:27
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KOSOVALI KARDEŞLERİMİZ ANKARA’DA

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ/ANKARA

Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanı, Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı Duda Balje, Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkan Vekili, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Almir Veliji ve Danışmanları Jakuta Haskuka; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu’yu makamlarına ziyaret etti.


Görüşmede Türkiye ve Kosova arasındaki asırlardır süregelen kardeşlik bağının önemine değindikten sonra iki ülke arasında gerçekleştirilmesi muhtemel iş birlikleri görüşüldü.
Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanı Duda Balje, Kosova’daki azınlık toplumların hakları hakkında bilgi vererek, Kosova’daki başı kapalı kadınların çalışma hayatına daha yoğun şekilde entegre edilmesi hususunda neler yapılabileceğini konuştu.


Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Almir Veliji ise göstermiş oldukları misafirperverlik için Sayın Yalçın Topçu’ya teşekkür ederek iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha kuvvetli bir şekilde devam etmesini diledi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Topçu da, Kosova’dan gelen heyete hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:


“Sayın Genel Başkan. Sayın Bakan. Sayın Milletvekilim nazik ziyaretleriniz için teşekkür ediyor Kosova’da öğrenci servisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden iki öğrenci ve muavin için sizlerin şahsında vefat edenlerin ailelerine ve Kosova halkına başsağlığı diliyorum.


Türkiye ile Kosova arasında, siyasi ve ticari ilişkiler yanında çok derin tarihi ve kültürel bağlar ve iki ülke halkı arasında akrabalık vardır.
Türk, Arnavut ve Boşnak kardeşlerimiz, Kosovalı oldukları kadar da Türkiyelidirler.
Türkiye, Kosova’nın bağımsızlığını, ilanından 1 gün sonra 18 Şubat 2008 tarihinde tanımış ve tüm ülkelere Kosova Cumhuriyeti'nin tanınması için çağrıda bulunmuştur.
Türkiye; Kosova’da ve Balkanlar’da barışın, refahın, güvenliğin, birliğin ve beraberliğin hakim olmasını arzu eder.”

Önce Vatan Gazetesi

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