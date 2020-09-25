Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1130
ALTIN
456.875
DOLAR
7.6095
STERLİN
9.7672
EURO
8.8524
Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için paketli ürünlerden uzak tutun
Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için paketli...
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e...
Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test uçuşu yapıldı
Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test...
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu; Türkiye’den Gölyazı’da listeye girdi
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı

Antalya ve Muğla'daki otellerin adını kullanarak açtıkları internet siteleriyle yaklaşık bin 500 tatilciyi dolandırdığı öne sürülen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, Antalya'nın Kemer ilçesinde adliyeye sevk edildi.

25 Eylül 2020 Cuma 11:57
14 Okunma
Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açtıkları internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu şekilde yaklaşık bin 500 kişiyi, toplam 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesine getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suç örgütü kurmak, üye olmak' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kopya Internet SitesiTatilcilerDolandırıcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara Denizi’ndeki fay aktif
Marmara Denizi’ndeki fay aktif
Kilis’te askeri araç devrildi: 5’i asker 16 yaralı
Kilis’te askeri araç devrildi: 5’i asker 16 yaralı
TSK personeline, salgın riskine karşı 'düğün' ve 'nikah' uyarısı
TSK personeline, salgın riskine karşı 'düğün' ve 'nikah' uyarısı
Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı
Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı
ÇAKICI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR 
ÇAKICI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR 
'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda
'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda
Sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor
Sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor
Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür
Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür
İletişim Başkanlığı'ndan 'Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'
İletişim Başkanlığı'ndan 'Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans