Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.422,04
ALTIN
963,96
DOLAR
17,23
STERLİN
20,71
EURO
17,61
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konya'ya şehit ateşi düştü

07 Temmuz 2022 Perşembe 14:50
Konya'ya şehit ateşi düştü

KONYA - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın (26) Konya'nın Çumra ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın şehit olduğu haberi, Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'ya askeri yetkililer tarafından verildi. Koca çifti acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ

1’i kız, 3 kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği belirtildi. 1 yıllık nişanlı olan şehit Koca'nın yıl sonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın cenazesinin, bugün mahallede toprağa verilmesi bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konyaya şehit Ateşi Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi
Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi
Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı
Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı
Ankara Barosu'ndan Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine alkışlı protesto
Ankara Barosu'ndan Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine alkışlı protesto
Kocaeli'ne şehit ateşi düştü
Kocaeli'ne şehit ateşi düştü
Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı
Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı
Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak
Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول