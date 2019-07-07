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Konya'da, 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, 'Çiftlik Bank' tarafından 2 yıl önce temeli atılan entegre tesisinden geriye tabela ile yapıya dayanak olan bölümler kaldı.

Konya'da, 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, 'Çiftlik Bank' tarafından 2 yıl önce temeli atılan entegre tesisinden geriye tabela ile yapıya dayanak olan bölümler kaldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:41
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Konya'da, 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı

/AKŞEHİR (Konya), (DHA)

'Çiftlik Bank' tarafından 2 bin 500 dönüm araziye, '35 bin hayvanın olduğu, 700 milyon liralık entegre tesis yatırımı' iddiasıyla temel atılmıştı. Yargılanması süren 'Çiftlik Bank'ın kurucusu, firari Mehmet Aydın'ın 2016'da oluşturduğu 'Çiftlik Bank' sonrası internetten oynanan çiftlik oyununun satın alınması ile beslenen hayvanların, çeşitli şehirlerde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vadedilmişti. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ise halen yurt dışında lüks hayat sürüyor. 

Bu çiftliklerden birinin temeli, kurulacağı iddiasıyla Konya'nın 7 bin nüfuslu Tuzlukçu ilçesinde, 2017 yılının Aralık ayında törenle atıldı. Piyasa değeri 3- 4 milyon olan 2 bin 500 dönüm arazinin 15 milyona satın alındığı, 35 bin hayvanın olduğu 700 milyon liralık entegre tesis olacağı iddiasıyla temel atılmıştı. Temel atma törenine ise Mehmet Aydın da katılmıştı. Tuzlukçu'daki 'Çiftlik Bank'tan geri tabela ile atılan temel kaldı. 

Bölge sakinlerinden İsmet Ak, 'Çiftlik Bank' için bölgede para yatıranların olduğunu; ancak bazılarının rencide olma endişesiyle mağduriyetini dile getiremediğini söyledi. Ak, ''Yaklaşık 2 yıl önce görkemli bir şekilde temelleri atılan 'Çiftlik Bank' hayalleri suya düştü. 'Çiftlik Bank' mağdurları zor durumda. Hala haklarını alamıyorlar ve arayamıyorlar. Peki bu adam nerde? 'Tosuncuk' yok. Ne oldu? Yerinde yeller esiyor. O da başka ülkelerde keyfini sürüyor. Ben de bu yörenin vatandaşı olarak mağdur olan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Adalet yerini bulur inşallah'' dedi.  

YARGILAMA SÜRÜYOR 

Firari Mehmet Aydın ve yöneticiler hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', '3 bin 762 kez bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık', '3 bin 762 kez ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve '1 kez suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 22'şer bin 580'er yıldan 75'er bin 260'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konyaçiftlik BankTemelTabelaönce Vatan
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