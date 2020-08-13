Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum
Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok...
Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru
Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru
Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli
Güneşin hem sıcağı hem de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, jandarmaları taşıyan midibüs freninin boşalması sonucu park halindeki otomobile ve inşaat halindeki caminin duvarına çarptı. Kazada 8 jandarma yaralanırken, vatandaşlar yerde yatan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için üzerlerinde çarşaf tuttu.

13 Ağustos 2020 Perşembe 15:11
0 Okunma
Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı

KOCAELİKaza, öğle saatlerinde Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta meydana geldi. Sipahiler Köyü’nde bir yıkımdan Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na dönen ve içerisinde 17 jandarmanın bulunduğu 41 KL 239 plakalı midibüsün, iddiaya göre rampadan aşağı inerken freni boşaldı. Sürücü, aracı durdurabilmek için arada bulunan sokağa yönlendirirken, park halindeki 41 ABH 038 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs inşaat halindeki caminin duvarına çarparak durdu. Kazayı gören mahalle sakinleri yardıma koşarak, 112 Acile haber verdi.

Çevredekiler, yaralanan jandarmaların midibüsten inmelerine yardımcı oldu. Yaralanan jandarmalar yere yatırılırken, vatandaşlar güneşten etkilenmeleri için evden getirdikleri çarşafları üzerlerinde tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan jandarmalara ilk müdahalede bulundu. Körfez Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 8 kişi tedaviye alındı. Körfez Kaymakamı Gürsel Osman Bilgin olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliJandarmaKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Ceyhan: Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecek
Prof. Dr. Ceyhan: Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecek
LÜBNAN’DA NELER OLUYOR?
LÜBNAN’DA NELER OLUYOR?
MEB'den, 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
MEB'den, 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
Arnavutköy'deki operasyonda 39 tarihi eser ele geçirildi
Arnavutköy'deki operasyonda 39 tarihi eser ele geçirildi
Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı
Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı
Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı
Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi
Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı