Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1210
ALTIN
483.750
DOLAR
7.8553
STERLİN
10.1799
EURO
9.2901
Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına tavsiyeler
Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına...
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Kayakta milli sporcular FIS kampında
Kayakta milli sporcular FIS kampında
“Sadece genetik değil, her kadın risk altında”
“Sadece genetik değil, her kadın...
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje
İş fırsatları için hemen tıkla!

'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'

Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen'in torunlarından Mehmet Mursaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yapılan seçimde hezimete uğramasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi bir cevap vermiştir" dedi.

20 Ekim 2020 Salı 17:17
5 Okunma
'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'

HATAY - Mehmet Mursaloğlu, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, İngiliz gazetesi The Guardian'a verdiği demeçte, Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, 'İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım' dediğini hatırlatıp, bu sözlerin kendilerini üzdüğü belirtti.

KKTC'de önceki gün Ersin Tatar'ın kazanmasıyla sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Mursaloğlu, “Akıncı, bir cumhurbaşkanına yakışmayacak açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kendisine gerek Hatay’da gerekse İstanbul’da nümayiş yapılarak cevap verilmişti. Akıncı, Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu mücadeledeki yolun ne derece zor ne derece çetrefilli ve o kadar da kutsal olduğunu unuttu. Mustafa Akıncı, tarihi bir cevap almıştır, bundan sonra tarihin tozlu raflarında kendisine yer bulsun. KKTC halkını, milletini bu seçiminden dolayı tebrik ediyorum. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı şahsım ve ailem adına tebrik ediyorum” dedi.

Mustafa Akıncı’ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Mursaloğlu, “Siyasi çıkarlar, oyunlar ve entrikalar, Hatay halkını o zamanlar çok incitmişti. Çok şükür ki Allah’a, yapmış olduğu bu çirkin siyaset göz önüne alınarak, KKTC halkı Akıncı'ya tarihi bir cevap vermiştir. Bu hezimet bizi mutlu etmiştir. Bundan sonra Türklüğün ve KKTC halkının vermiş olduğu mücadeleleri iyi öğrensin” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet MursaloğluEski Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
Ali Erbaş: "Bir an önce hıyanetten kurtulmamalılar"
Ali Erbaş: "Bir an önce hıyanetten kurtulmamalılar"
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor'
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor'
Üzeyir Çakmaktaş’tan Beklenen Açıklama Geldi
Üzeyir Çakmaktaş’tan Beklenen Açıklama Geldi
TSK için yetiştirilen köpekler, zorlu eğitim sürecinden geçiyor
TSK için yetiştirilen köpekler, zorlu eğitim sürecinden geçiyor
Kanuni'ye Deniz Kuvvetleri gemileri eşlik ediyor
Kanuni'ye Deniz Kuvvetleri gemileri eşlik ediyor
Çakıcı, Ağar, Eken, Alan bir araya geldi
Çakıcı, Ağar, Eken, Alan bir araya geldi
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü geçişi açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü geçişi açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma