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KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANDI

KKTC Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı 18 Mart 2022 Cuma günü saat 15.00'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Prof. Dr. Ata Atun, Hüseyin Macit Yusuf, Güven Silman ve Taner Erginel katıldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 12:49
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANDI

KKTC Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısında, Maraş, Rusya-Ukrayna savaşının KKTC’ye yansımaları, Türkiye-KKTC arasında enterkonnekte sistemin kurulması gibi konular ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ata Atun, dünyanın çok büyük sorunlarla boğuştuğu şu günlerde, Kıbrıs’ın daha da önem kazandığını ifade etti. KKTC’nin de azımsanmayacak sorunları olduğuna dikkat çeken Atun, herkesin dünyada olan biteni göz ardı etmeden elini taşın altına koyması gerektiğini, Danışma Kurulu’nun da bu sorumluluk duygusuyla hayata geçirildiğini söyledi.

Danışma Kurulu Üyelerinden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf, Rusya ve Çin ile ilişkilerin geliştirilebileceği bir ortamın yaratılabileceğine dikkat çekerek önerilerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Taner Erginel,Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) ve KKTC anayasası ile KKTC hudutları içinde yer alan bazı mülklerin millileştirilmesinin, İngiliz Sömürge Yönetimi uygulamaları ile kıyaslamasını dile getirdi.

E.Kıdemli Savcı Güven Silmanda, Maraş’taki Vakıf mallarının mülkiyet konusu hakkında örneklemelerle bilgi verdi.

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