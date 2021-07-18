Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
496.39
DOLAR
8.5176
STERLİN
11.8167
EURO
10.1401
Onarım işi yaptırılacaktır
Onarım işi yaptırılacaktır
Profesör alım ilanı
Profesör alım ilanı
Atölye malzemeleri satın alınacaktır
Atölye malzemeleri satın alınacaktır
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İletişim Uzman Yardımcısı Alım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni, oksijen azlığı

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkezden geçen bölümlerindeki balık ölümleri arttı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince daha önce alınan numunelerden balık ölümlerinin, hava sıcaklığına bağlı oksijen azlığı nedeniyle yaşandığı belirlendi.

18 Temmuz 2021 Pazar 17:18
12 Okunma
Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni, oksijen azlığı

SİVAS

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğup, Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümlerinde, son 2 aydır yaşanan balık ölümlerinin arttığı görüldü.

Balıkların, nehir kenarlarında bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlendi. Ölü balıkların bölgede kötü kokuya da neden olduğu belirtildi. Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede su ve ölü balıklardan incelemek üzere numune aldı. Numuneler, Ankara'da Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir zehirlenme belirtisine rastlanılmadı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından alınan su örneklerinde ise olumsuz bulgu görülmedi. 

Kızılırmak'ta incelemelere devam eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Durdu Akdağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında özellikle temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana gelmektedir. İlgili numuneleri Ankara'da Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdik ve herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığı ortaya çıktı. Keza su numunesini de yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz, DSİ vasıtasıyla inceledi, onda da olumsuz sonuç gözlenmedi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKızılırmakBalık ölümleriOksijen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu; motor yatla kaçmak isterken yakalandılar
Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu; motor yatla kaçmak isterken yakalandılar
İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece oldu
İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece oldu
Bayram için 21 bin 500 Suriyeli, Öncüpınar'dan ülkesine gitti
Bayram için 21 bin 500 Suriyeli, Öncüpınar'dan ülkesine gitti
Marmaris ve Datça'ya tatilci akını
Marmaris ve Datça'ya tatilci akını
KINALI KOÇLARLA BAYRAM SEVİNCİ
KINALI KOÇLARLA BAYRAM SEVİNCİ
15 TEMMUZ’U ANARKEN UNUTMAMAMIZ GEREKEN BİR VEFA BORCU
15 TEMMUZ’U ANARKEN UNUTMAMAMIZ GEREKEN BİR VEFA BORCU
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma