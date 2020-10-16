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Kızılırmak Deltası'ndaki yangın kundaklama sonucu çıkmış

Samsun'daki Kızılırmak Deltası 'Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan ve 2 bin dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili uzmanların hazırladığı rapor savcılığa ulaştı. Raporda, yangının doğal bir nedenden çıkmadığı, insan kaynaklı olabileceğine yer verildi.

16 Ekim 2020 Cuma 11:28
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Kızılırmak Deltası'ndaki yangın kundaklama sonucu çıkmış

SAMSUN - Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen, 56 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 15 Eylül’de yangın çıktı. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi’ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Deltadaki incelemede yaklaşık 2 bin dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yanan bölgedeki bitki örtüsü ve sürüngen hayvanların zarar gördüğü, göç döneminde olan kuşların ise büyük oranda uçarak kurtulmuş olabileceği belirlendi.



KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangının çıkış nedeniyle ilgili yaptığı araştırmalarını tamamladı. Ekiplerin hazırladığı ve savcılığa ulaştırdığı raporda Kuş Cenneti’nde meydana gelen yangının doğal bir nedenden çıkmadığı, insan kaynaklı olabileceğine yer verildi. Savcılık deltadaki yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine soruşturma yürütüyor.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ

Kızıırmak Deltası Kuş Cenneti 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Samsun'da, 359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge, Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak DeltasıYangınKundaklamaKuş Cenneti
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