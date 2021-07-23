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Kızılay’dan selzedelere sıcak yemek

23 Temmuz 2021 Cuma 14:45
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Kızılay’dan selzedelere sıcak yemek

İSTANBUL - Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan sel sonucu mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor. Kızılay, bölgedeki afet uzmanlarıyla bir yandan ihtiyaç tespiti yaparken diğer yandan da içme suyu ve beslenme ihtiyacını karşılıyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da selzedelerin ihtiyaçlarının ilk andan itibaren karşılanmaya devam ettiğini söyledi.


 

Karadeniz’in doğusunu etkisi altına alan yoğun yağışlar Artvin’in Arhavi ilçesinde sele neden olarak vatandaşları mağdur etti. Afetzedelere beslenme hizmeti kapsamında 1 sahra mutfak kiti, 3 ikram aracı ve 1 mobil aşevini Arhavi’ye ulaştırarak yaklaşık öğün başına 20 bin kişilik yemek kapasitesine ulaşan Kızılay, ilk etapta 5 bin kişilik sıcak yemek ve ikramlık malzemelerle beslenme ihtiyacını karşılıyor. Vatandaşların kurban vekâletlerinden hazırlanan 4,2 kilogramlık bin 344 adet kavurma konserveleri ise sıcak yemek dağıtımlarında kullanılmak üzere Kızılay’ın Erzurum Lojistik Merkezi’nden bölgeye ulaştırıldı. Selzedelerin yaralarını sarmak için de afet uzmanları ve gönüllülerden oluşan 40’ı aşkın Kızılaycı temiz su, yemek ve acil ihtiyaçları karşılamak için bölgede görev yapıyor.


 

“BESLENME İHTİYACINI KARŞILIYORUZ”


 

Selzedelerin ihtiyaçlarını belirlemeye devam ettiklerini söyleyen Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Selin ardından ekiplerimiz afet alanına ulaştı. Şu an beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Sıcak yemek üretiminin yanı sıra ikramlık malzeme dağıtımlarımız devam ediyor. İlçede içme suyu da önemli bir ihtiyaç. Bağışçılarımız sayesinde çok yüklü miktarda suyu bölgeye sevk ettik, yeni içme suyu sevkiyatlarımız da olacak. Yaraları sarmaya devam edeceğiz. Afetzede vatandaşların yanında olmaya, afetin etkileri geçene kadar yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SelzedelerKızılaySıcak Yemek
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