Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
493.858
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.8648
EURO
10.1202
45 akademik personel alımı yapılacak
45 akademik personel alımı...
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı İlanı
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı...
Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet Göstermek İsteyen Yatırımcılara Duyuru
Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33...
Güneş enerjili hayvan içme suyu tesisi yaptırılacak
Güneş enerjili hayvan içme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kızılay’dan Ramazan Bayramı’nda kan bağışı çağrısı

Kızılay, pandemi, Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde ulusal kan stoklarının olumsuz etkilendiğini, bu nedenle de kan merkezlerinin Ramazan Bayramı boyunca açık kalacağını duyurdu. Bu kapsamda, www.kanver.org sitesinden randevu alan kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:38
2 Okunma
Kızılay’dan Ramazan Bayramı’nda kan bağışı çağrısı

İSTANBUL - Her gün yaklaşık 300 ekip ve 3 bin 500’den fazla personel ile gönüllü kan bağışçılarına hizmet veren Kızılay, pandemi, tam kapanma süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla ulusal kan stoklarında önemli bir eksilme yaşandığını açıkladı. Eksilen kan stoklarını yerine koyabilmek için Ramazan ayı boyunca kan merkezlerini açık tutma kararı alındı.
 

BAĞIŞ YAPANLAR KISITLAMADAN MUAF TUTALACAK

Bu süreçte www.kanver.org sitesinden randevu alanlar, kendilerine en yakın kan bağış merkezine giderek kan bağışı yapabilecek. Randevu alırken kendilerine gönderilen SMS’i kontrol noktalarında güvenlik kuvvetlerine göstermeleri muafiyet için yeterli olacak.

Kızılay’dan yazılı yapılan açıklamada, “Her gün yaklaşık 300 ekip ve 3 bin 500’den fazla personel ile gönüllü kan bağışçılarına hizmet vermekteyiz. Kızılay ekipleri olağan zamanlarda her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almakta, bunları çeşitli testlere tabii tutmakta, bileşenlerine ayırmakta ve bin 500’e yakın hastanede hasta ve yaralıların hizmetine sunmaktadır. Sayılan olumsuzluklar nedeniyle günlük kan bağışı sayısı 5 binlere kadar düşmüştür. İhtiyaç olan bölüm Kızılay’ın ulusal kan stoklarından takviye edilerek karşılanmaktadır” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayRamazan BayramıBağış çağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'ya şehit ateşi düştü
Manisa'ya şehit ateşi düştü
Savaşın dağıttığı aileler, 10 yıl sonra kavuştu
Savaşın dağıttığı aileler, 10 yıl sonra kavuştu
Deniz salyasından gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi yapacaklar
Deniz salyasından gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi yapacaklar
Alaattin Çakıcı'nın Ülkücü Şehit Babası, Ali Çakıcı’ya Türkü
Alaattin Çakıcı'nın Ülkücü Şehit Babası, Ali Çakıcı’ya Türkü
Pandemi sonrası hedef 5 milyon turist
Pandemi sonrası hedef 5 milyon turist
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kuaför Ahmet Köse: Kapanma sonrası  salonlarda hijyene dikkat
Kuaför Ahmet Köse: Kapanma sonrası  salonlarda hijyene dikkat
Azerbaycan'a 5 mayın temizleme aracı daha
Azerbaycan'a 5 mayın temizleme aracı daha
Çataklı: Nisanda 115 terörist etkisiz hale getirildi
Çataklı: Nisanda 115 terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma