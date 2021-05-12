Kızılay’dan Ramazan Bayramı’nda kan bağışı çağrısı

İSTANBUL - Her gün yaklaşık 300 ekip ve 3 bin 500’den fazla personel ile gönüllü kan bağışçılarına hizmet veren Kızılay, pandemi, tam kapanma süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla ulusal kan stoklarında önemli bir eksilme yaşandığını açıkladı. Eksilen kan stoklarını yerine koyabilmek için Ramazan ayı boyunca kan merkezlerini açık tutma kararı alındı.



BAĞIŞ YAPANLAR KISITLAMADAN MUAF TUTALACAK

Bu süreçte www.kanver.org sitesinden randevu alanlar, kendilerine en yakın kan bağış merkezine giderek kan bağışı yapabilecek. Randevu alırken kendilerine gönderilen SMS’i kontrol noktalarında güvenlik kuvvetlerine göstermeleri muafiyet için yeterli olacak.

Kızılay’dan yazılı yapılan açıklamada, “Her gün yaklaşık 300 ekip ve 3 bin 500’den fazla personel ile gönüllü kan bağışçılarına hizmet vermekteyiz. Kızılay ekipleri olağan zamanlarda her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almakta, bunları çeşitli testlere tabii tutmakta, bileşenlerine ayırmakta ve bin 500’e yakın hastanede hasta ve yaralıların hizmetine sunmaktadır. Sayılan olumsuzluklar nedeniyle günlük kan bağışı sayısı 5 binlere kadar düşmüştür. İhtiyaç olan bölüm Kızılay’ın ulusal kan stoklarından takviye edilerek karşılanmaktadır” denildi.