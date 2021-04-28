Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391
ALTIN
463.770
DOLAR
8.1703
STERLİN
11.2949
EURO
9.8607
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 59...
Mahkemeden satılık 1929 m² tarla
Mahkemeden satılık 1929 m²...
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
Gaziantep’te 17 adet iş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kızılay’dan Dünya Yetimler Günü’nde farkındalık hareketi

Yetim çocuklara yönelik farkındalığın artması için her yıl Ramazan ayının 15’inci gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü’nde Kızılay, yurt içi ve yurt dışında yetimhanelerde, Sevgi Evleri’nde ve kamplarda kalan çocuklar için iftar ve iftariyelik dağıttı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:05
6 Okunma
Kızılay’dan Dünya Yetimler Günü’nde farkındalık hareketi

"8 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMAK HEDEFLENİYOR”

Ramazan ayı boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon TL değerinde yardım ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde yurt içi ve yurt dışındaki yetim çocukları da unutmadığını ve Türkiye genelinde bulunan 26 aşevinde pişen sıcak iftar yemeklerini, iftariyelikleri ülke genelinde Sevgi Evleri’nde kalan yetim çocuklara ulaştırdıklarını belirtti.

Yurt dışında ise pandemi sebebiyle Afganistan, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, KKTC, Senegal, Somali ve Sudan’da toplam 4482 yetim çocuğa iftar veren Kızılay, çocuklar için içerisinde etli pilav, tavuk güveç, hamburger, patates, kavurma, mercimek, bakla, yoğurt, salata, meyve, hurma, şekerleme ve içecek bulunan çeşitli menüler hazırladıklarını duyurdu.

DÜNYA GENELİNDE YETİM SAYISI 140 MİLYONDAN FAZLA

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun 2,2 milyarını oluşturan çocuklar arasında yetimlerin sayısı 140 milyondan fazla olduğunun altı çizildiği Kızılay’ın açıklamasında;  Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Mali, Sudan, Filistin, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Kenya, Nijerya, Yemen, Myanmar ve Cezayir gibi ülkelerdeki yetimlerin sayısının ise tüm dünyadaki yetimlerin üçte birine tekabül ettiği bilgilerine de yer verildi.

İnsani yardım faaliyetlerinde çocukların ve yetimlerin zarar görebilirliğini azaltmak için özel çalışmalar yürüten Kızılay, içerisinde okuldan oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçların giderildiği kompleksler inşa ederek yalnızca Dünya Yetimler Gününde değil tüm yıl boyunca çocuklara beslenme, giyim, kırtasiye gibi yardımları ulaştırmayı ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan sanat ve spor gibi terapi çalışmaları için de gerekli ekipmanları tedarik etmeyi amaçlıyor. (İSTANBUL)


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayFarkındalıkDünya Yetimler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
'Trakya'daki vaka artışının sanayi kökenli olduğunu söylemek doğru değil'
'Trakya'daki vaka artışının sanayi kökenli olduğunu söylemek doğru değil'
Gazeteci-Yazar ve TRT Sunucusu Aslı Sertdemir, okurlarına bu yıl içerisinde yeni kitabının çıkacağının müjdesini verdi.
Gazeteci-Yazar ve TRT Sunucusu Aslı Sertdemir, okurlarına bu yıl içerisinde yeni kitabının çıkacağının müjdesini verdi.
KORONA İLLETİYLE GEÇEN BİR BUÇUK YILIN TASVİRİ!. Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/korona-illetiyle-gecen-bir-bucuk-yilin-tasviri-makale,51355.html Önce Vatan Gazetesi
KORONA İLLETİYLE GEÇEN BİR BUÇUK YILIN TASVİRİ!. Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/korona-illetiyle-gecen-bir-bucuk-yilin-tasviri-makale,51355.html Önce Vatan Gazetesi
“Türkiye’nin iklim krizine dair 2050 vizyonunda, AB ilişkileri belirleyici rol oynuyor”
“Türkiye’nin iklim krizine dair 2050 vizyonunda, AB ilişkileri belirleyici rol oynuyor”
Mustafa Malkoç’tan Aşk Bilmecesi
Mustafa Malkoç’tan Aşk Bilmecesi
Şehit Uzman Çavuş Çakar, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Çakar, son yolculuğuna uğurlandı
'Kobani' davasında 108 sanığın yargılanmasına başlandı
'Kobani' davasında 108 sanığın yargılanmasına başlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma