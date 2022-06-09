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KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİNİ AÇIKLADI 

KIZILAY vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 2 bin 475, yurt dışı 1475 TL olarak belirledi. 

09 Haziran 2022 Perşembe 13:25
KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİNİ AÇIKLADI 

İSTANBUL, (DHA)-  

Kızılay,  vekâletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını açıkladı. Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nde 2022 yılı hedefleri ve kurban vekâlet tutarlarını paylaşıldığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Kızılay çalışanları katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bu sene hazırlıkları tamamladık. Bu sene yurt içinde 42 bin, yurt dışında 100 bin hisse olmak üzere hisse kesimi planladık. Türkiye dahil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. Toplam 50 ayrı noktada olacak. Ulaşılacak ihtiyaç sahibi ise 4 milyon olarak belirlendi. 81 ilde 1 buçuk milyon kişiye kurban eti ulaştırma planı yapıldı. İlk olarak bağışçılarımız vekaletlerini verecekler. Daha sonra vekaleti veren bağışçımıza bilgilendirme mesajı gidiyor. Din görevlileri gözetiminde kesimler uygulanacak. Modern ve hijyenik kesimhaneler hazırlanıyor. Kesim sırasında hisse sahiplerinin ismi okunuyor. Kesimi takiben kişiye bir mesaj atılıyor. Türkiye dahil 22 ülkede kesim yapılacak. Geçen sene olduğu gibi Filistin, Yemen gibi ülkeler de var" dedi.

"YURT İÇİ 2 BİN 475 LİRA, YURT DIŞI BİN 475 LİRA"

Yılmaz, "2022 yılı için kurban bedelimizi açıklamış oluyoruz. Yurt içi 2 bin 475 lira, yurt dışı için bin 475 lira olarak kurban bedellerimiz belirlenmiş oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da kurban bağışında bulunabilir. Onlar döviz cinsinden ödemek istiyorlarsa Türkiye'de 165 euro ya da 175 dolar. Yurt dışında kestirmek istiyorlarsa 100 euro ya da 110 dolar karşılığında vekaletlerini vermek mümkün" dedi.

DHA

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KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİNİ AÇIKLADIönce Vatan
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