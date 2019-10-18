Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98251
ALTIN
277.512
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.4678
EURO
6.4444
Hem futbolcu, hem kaptan, hem de teknik direktör!
Hem futbolcu, hem kaptan, hem...
61 yıldır bakırcılık yapıyor
61 yıldır bakırcılık yapıyor
Bartın'ın tarihini aydınlatan çalışma
Bartın'ın tarihini aydınlatan çalışma
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu...
"Organik kozmetik ürünler cilde zararı en aza indiriyor"
"Organik kozmetik ürünler cilde zararı...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bölgede sessizlik hakim
Kapat

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz, görevden alındı. Deniz'in yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz, görevden alındı. Deniz'in yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar atandı.

18 Ekim 2019 Cuma 12:21
14 Okunma
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bazı atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı. Deniz’in yerine genel müdürlüğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ünüvar atandı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Salim Özpak atandı.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 1'inci Bölge Müdürü Ergün Güler, 6'ncı Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7'nci Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz görevden alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 1'nci Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6'nci Bölge Müdürü Şenol Altıok, 8'nci Bölge Müdürü Ahmet Gülşen görevden alındı.

Yine Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu görevden alındı. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı atandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden AlındıResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı
Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı
15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu
Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu
Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi
Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi
Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Adıyaman'da toprağa verildi
Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz
Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı
10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans