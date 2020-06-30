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Kısa çalışma süresi 1 ay uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını duyurdu.

30 Haziran 2020 Salı 15:04
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Kısa çalışma süresi 1 ay uzatıldı

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını belirtti. Bakan Pekcan, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini kaydetti.

'3,5 MİLYONU AŞKIN İŞÇİYE 13,5 MİLYAR ÖDEME YAPILDI'

Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçiye 13,5 milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını ifade etti.

'YENİ BİR BAŞVURU GEREKMEYECEK'

Bakan Selçuk, 1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacağını belirterek, "Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma Süresi1 AyZehra Zümrüt Selçuk
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