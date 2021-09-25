Kırmızı et üreticileri toplanıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Olağan Mali Genel Kurulu 15 Ekim 2021 Cuma günü toplanıyor.



Toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Caddesi No 161 Ankara adresinde belirlenen gündem doğrultusunda gerçekleştirilecek.



Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı takdirde 22 Ekim 2021 Cuma günü aynı adreste, aynı saatte ve aynı gündem doğrultusunda çoğunluk aranmaksızın toplanılacak.



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