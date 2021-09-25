Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384.68
ALTIN
499.21
DOLAR
8.8689
STERLİN
12.1977
EURO
10.4740
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek
Kırklareli Vize'de C Tipi...
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık Köyü Panayır İskelesi mevkiinde bulunan C Tipi Mesire Alanı işletilmek üzere kiraya verilecek. 

25 Eylül 2021 Cumartesi 17:09
8 Okunma
Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık Köyü Panayır İskelesi mevkiinde bulunan C Tipi Mesire Alanı işletilmek üzere kiraya verilecek. 

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğüne ait mesire alanının 15 yıllığına kiraya verileceği ihale 4 Ekim 2021 tarihinde İl Encümeni huzurunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. 

İhalede yer almak isteyen katılımcıların İhale dosyasını ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için ihale metnini tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.09.2021 17:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
“GÜLAY ÖZDEMİR BAŞARISININ SIRRINI VERDİ”
“GÜLAY ÖZDEMİR BAŞARISININ SIRRINI VERDİ”
MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
YPG/PKK'lı teröristten orman yangınlarıyla ilgili itiraf
YPG/PKK'lı teröristten orman yangınlarıyla ilgili itiraf
Ziynet Sertel’in adı İzmir’de bir parka verildi
Ziynet Sertel’in adı İzmir’de bir parka verildi
Prof. Dr. Oruç: Marmara Denizi'nde tsunami, insanları denize sürükleyebilir
Prof. Dr. Oruç: Marmara Denizi'nde tsunami, insanları denize sürükleyebilir
Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bozkurt'ta inceleme
Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bozkurt'ta inceleme
Van Gölü'ndeki tekne faciasının tek tutuklu sanığının tahliye talebine ret
Van Gölü'ndeki tekne faciasının tek tutuklu sanığının tahliye talebine ret

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma