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Kırgızistan'a kesim için götürülmek istenen 33 ata İstanbul'dan yardım

Kırgızistan’a kesim için götürülmek istenen 10 tanesi gebe olan 33 at, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden gelen ekip tarafından tedavi altına alınıp özel olarak bakımlarına başlandı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:05
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Kırgızistan'a kesim için götürülmek istenen 33 ata İstanbul'dan yardım

İSTANBUL / ARTVİN , (DHA) 

Artvin Hopa Tarzioğlu Mevkii'ndeki TIR parkına 6 Ağustos'ta bırakılan Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesine terk edilen atların, Kars'tan yüklenerek kesim için Kırgızistan'a götürülmek istendiği ortaya çıkmıştı.

Sarp Sınır Kapısı Gümrüğü'nden aracını geçiremeyince geri dönen sürücünün dorseye yüklediği 38 attan 5'inin öldüğü, diğerlerinin ise ciddi sağlık sorunları bulunduğu tespit edilmişti. Karantina süreçleri tamamlanan atlar, koruma ve bakım için Artvin'de bir çiftliğe nakledildi.  

"HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) Yönetim Kurulu Üyesi Emel Meriç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi yöneticilerinden yardım istedi. Görüşme sonrası öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz ve ekibi atların bakıldığı Artvin'deki çiftliğe gitti. Emel Meriç, atların Kars'tan Kırgızistan'a kesim için götürülmek istendiğini düşündüğünü belirterek, "İhbar aldıktan sonra bu atların durumunu kontrol etmeye çalıştık. Dışarıdan ve yerelden birçok insanın desteği ile bugüne getirmeye çalıştık. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nden davet ettiğimiz hocalarımızın da katkısı ile yaralı olanların tedavisi yapıldı. Gebelik muayenesinde birçok kısrağın gebe olduğu tespit edildi. Bundan sonraki süreç ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Yasal bir süreç işliyor. Biz de soruşturma sürecine dahil olduk. Bakımları ile ilgili sürece de sonuna kadar dahil olacağız. Bundan sonraki süreçte atların bakımları ile ilgili bize destek olmak isteyenler web sayfamızdan ulaşabilir. Yem ve ot ihtiyacımız olabiliyor. Bu olayda hayvanlara yapılan kötü muamelenin bir başka örneğini gördük. Herkesten destek bekliyoruz" dedi.

"BİRÇOK AT YARALIYDI"

Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz, Artvin'e Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan atların bakım ve tedavileri için geldiklerini belirterek, "Buraya gelinceye kadar maalesef 6 at kaybedilmiş durumdaydı. Geldikten sonra burada ilk olarak acil cerrahi müdahaleleri gerçekleştirdik. Yine birçok at yaralı vaziyetteydi. Yaralı atların tedavilerini organize ettik. Atlardan bir tanesi doğum yapmış durumdaydı. Burada bulunan bütün kısrakların ultrason ile gebelik muayenelerini gerçekleştirdik. Özellikle atların büyük bir çoğunluğu gebe durumdaydı. Buna göre bakım ve beslenmelerini organize ettik. Aynı şekilde biz buradan gittikten sonra da bölgedeki veteriner meslektaşlarımızın yine bu tedavileri devam ettirebilmeleri için gerekli bilgi aktarımlarını gerçekleştirdik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırgızistanKesimAtİstanbulArtvinHopaTIRGürcistanKamyonKarsönce Vatan
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