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Kilis’te askeri araç devrildi: 5’i asker 16 yaralı

Kilis'te, sınırdan kaçak olarak geçerken, yakalanan Suriyelilerin taşındığı askeri araç devrildi. Kazada 5'i asker 16 kişi yaralandı.

24 Eylül 2020 Perşembe 12:07
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Kilis’te askeri araç devrildi: 5’i asker 16 yaralı

KİLİS - Kaza, sabah saatlerinde, Suriye sınır hattında meydana geldi. Sınırda görev yapan askerler, Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 11 Suriyeliyi yakaladı. Askerler, daha sonra yakaladıkları kaçakları araçla işlemlerini yapmak üzere Demirışık Hudut Karakolu'na götürmek üzere yola çıktı. Engebeli yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada araçta bulunan 5 asker ile 11 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralı askerler ile kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın haber alınmasından sonra 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruç, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KilisAskeri Araç Devrildi
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