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Kilis'te, 250 asker terhis oldu

Yeni askerlik sisteminin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek askerliğin 6 aya indirilmesinin ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan ve bu süreyi tamamlayan 250 er terhis oldu.

Kilis'te, 250 asker terhis oldu

Yeni askerlik sisteminin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek askerliğin 6 aya indirilmesinin ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan ve bu süreyi tamamlayan 250 er terhis oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:22
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Kilis'te, 250 asker terhis oldu

KİLİS - İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerlerden 250'si bugün terhis edildi. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler, birliklerinden dışarı çıkarak memleketlerine gitti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Askerlik SistemiKilis
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