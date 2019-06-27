Kilis'te, 250 asker terhis oldu

Yeni askerlik sisteminin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek askerliğin 6 aya indirilmesinin ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan ve bu süreyi tamamlayan 250 er terhis oldu.