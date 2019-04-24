Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili yeni gelişme

Nöbetçi Mahkeme'de ifade veren Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adliyeden jandarma ekiplerince arka kapıdan çıkarıldı.
DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na katıldığı şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, savcılık tarafından sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na katıldığı şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, savcılık tarafından sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi Mahkeme'de ifade veren Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adliyeden jandarma ekiplerince arka kapıdan çıkarıldı.
DHA