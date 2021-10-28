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Kılıçdaroğlu, Muğla'da limon hasadı yaptı

28 Ekim 2021 Perşembe 13:31
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Kılıçdaroğlu, Muğla'da limon hasadı yaptı

MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde limon bahçesinde yaptığı hasadın ardından çiftçilerle kahvaltı yaptı.

Bir dizi program için Muğla'ya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Dalaman'in Kapugargın Mahallesi'nde limon üreticileriyle buluştu. Çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, limon bahçesinde hasat yaptı. Hem üreticinin hem de çiftçinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çiftçilerle birlikte köy kahvaltısı yaptı.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay ile ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra üretici kadınlarla buluşmak üzere Köyceğiz ilçesine hareket etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaKemal KılıçdaroğluLimon Hasadı
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