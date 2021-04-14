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Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özenalp (70) düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:39
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Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özenalp, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Özenalp için Zile ilçe Asri Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Özenalp'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda evinin önüne getirildi. Cenaze törenine Zile İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Zile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Himmet Atakol, Zile Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun ve gazinin yakınları katıldı. Gazi Özenalp, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi. Töreninin ardından Özenalp'in tabutuna sarılı Türk bayrağı, Zile İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz tarafından ailesine teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs GazisiTörenSon Yolculuk
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