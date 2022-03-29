Kerküklü Dr. Nefi Demirci’ye Büyük Kanaat Önderi Ödülü

HABER: M. KEMAL SALLI

Ankara ‘da Başkan dergisi tarafından her dağıtılan Altın Başkan ve Altın Gazeteci ödülleri kapsamında bu yıl Kerküklü Dr. Nefi Demirci Büyük Kanaat Önderi Ödülüne layık görüldü. Başkan dergisi seçici kurul tarafından Dr. Demirci’ye verilen ödülün gerekçeleri şöyle olarak açıklandı: Irak Türkmenleri ile Türkiye, Avrupa ve Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Türkmenlerin siyasi, demokratik ve insani haklarını yıllarca savunmanız ve bu konuda mücadeleler vermeniz nedeniyle, “2. Uluslar arası Altın Başkan Ödül Töreninde” Altın Başkan Ödülüne layık bulundunuz.

Dr. Nefi Demirci ırak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kurucularından olup, uzun yıllar başkanlığını yapmış, ayrıca Türkmeneli İnsan Hakları Derneği’nin kurucusu ve Başkanlığını yaparak, yazılarıyla, kitaplarıyla ve verdiği konferanslarla Irak Türkmen davasına önemli katkılarda bulunmuştur.

İstanbul’da yaşayan ve 88 yaşını dolduran Demirci’nin ödülünü izinde yürüyen tanınmış isimlerden Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sayın Sanem Arıkan’ın elinden alarak şunları kaydetti: “Türkiye’nin Lozan’da kaybettiği adıyla sanıyla, suyuyla toprağıyla, şiiriyle ve hoyratıyla Türklük kokan Kerküklü bir başkana verilen bu ödül, ırak Türkleri için çok anlam taşımaktadır. Başkan dergisinin yönetim kuruluna ve seçici kurula Nefi Hocam adına ve Irak Türkmenleri adına sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım” diyerek ödülü aldı.