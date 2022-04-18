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Kayseri'de rüzgarda çatılar uçtu

18 Nisan 2022 Pazartesi 14:59
Kayseri'de rüzgarda çatılar uçtu

KAYSERİ - Kayseri'de, gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarak, yalıtımları söküldü.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren rüzgar etkili oldu. Rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı 30 kilometre olan rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarak, yalıtımları söküldü. Yere düşen beton parçaları otomobillere hasar verdi. İtfaiye ekipleri zarar gören binaların çevresinde önlem aldı. Polis de hasar gören araçlar için tutanak tuttu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgarın yarın akşama kadar süreceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriRüzgarÇatı
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