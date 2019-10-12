Kayıp kaçak göçmenlerle ilgili iyi haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi kıyılarından denize açılan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekiplerince 9 göçmen kurtarılırken, 2'si ise kendi imkanlarıyla sahile ulaştı. Kayıp olduğu öğrenilen 3 kaçak için arama- kurtarma çalışması yapılıyor. İlerleyen saatlerde ise kaybolduğu sanılan 3 göçmenin karaya çıktığı belirlendi.