Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile yanındaki Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, "Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı.





Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna 152 tipi uçak olduğu, İstanbul'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi.