Karlı zirveye bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri fotokapanda

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kış şartlarındaki beslenme zorluğu nedeniyle yaban hayvanları için doğaya 18 ton yem bıraktı. Karlı zirvede onlarca yaban keçisinin beslenme anları ise fotokapana yansıdı.