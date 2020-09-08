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Karantinadaki TBMM personeli hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Kaynakları biriminde çalışan ve ailesinde de Covid-19 testi pozitif çıkanlar olduğu için evde karantina altında bulunan memur İbrahim S. (34), hayatını kaybetti.

08 Eylül 2020 Salı 14:18
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Karantinadaki TBMM personeli hayatını kaybetti

ANKARA - TBMM İnsan Kaynakları biriminde görevli İbrahim S., 4 Eylül'de rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. İbrahim S., durumunun hastaneye yatarak tedavi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evine gönderildi. İbrahim S., dün ateşinin yükselmesi üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TBMM'den İbrahim S.'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, "Meclis İnsan Kaynakları biriminde görevli memur arkadaşımız İbrahim S., Cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gitmiş, ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evinde istirahat etmekteyken, dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılmış, ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybetmiştir. Ailesinde Covid-19 pozitif olan bireylerin bulunduğu arkadaşımız da idari izinli olarak evinde bulunmaktaydı" ifadeleri kullanıldı.

TBMM'de pandemi sürecinin başından bu yana 50 civarında personelde Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

DHA

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Karantinadaki TBMM Personeli Hayatını Kaybetti
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