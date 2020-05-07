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Karantina süresi dolan 358 kişi alkışlarla evlerine uğurlandı

Almanya ve Ürdün’den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Samsun’da yurda yerleştirilen 358 vatandaş, karantina sürecinin bitmesiyle evlerine uğurlandı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:21
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Karantina süresi dolan 358 kişi alkışlarla evlerine uğurlandı

SAMSUN - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya ve Ürdün’de bulunan 358 Türk vatandaşı 23 Nisan günü, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Buradaki 14 günlük karantina sürecini tamamlayanlar otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi. Yurtta çalışan görevli personelin alkışlarıyla uğurlanan vatandaşlar adına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce birer fidan dikildi.

Ürdün’de baraj inşaatında çalıştığını anlatan Meryem Başaran (50), “Ürdün’de bu süreci yaşamak oldukça zordu. İmkanlar kısıtlıydı. Bir anda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ne olduğunu anlayamadık. 37 gün karantinada kaldıktan sonra girişimlerde bulunduk ve ülkemize gelebildik. 14 gün burada karantinada kaldık. Her şey çok güzeldi. Bizim için burada her şey düşünülerek hazırlık yapılmış” dedi.

Üniversite eğitimi için Ürdün’de bulunduğunu belirten Kübra Arslan ise, “14 günlük karantina sürecinde bütün ihtiyaçlarımız en iyi şekilde karşılandı. Hiçbir mağduriyet yaşamadık. Allah devletimizden razı olsun. Herkese teşekkür ederim. Ürdün’de iken kendime bir oyuncak ayı almıştım. Bu karantina sürecinde oda bana arkadaş oldu” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karantina Süresi Dolan 358 KişiAlmanyaÜrdün
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