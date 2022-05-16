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Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:18
Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nı kent merkezine bağlayacak Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattında tünel sondaj makinesi ile yapılan tünel açma çalışmalarının sona erdiğini ve projede yüzde 78 ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul’daki raylı sistem ağının 260 kilometre olduğunu anımsattı. Karaismailoğlu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu rakamın 363 kilometreye yükseleceğini belirtip, "İstanbul’da 7 ayrı hatta, 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışılıyor. Bu projelerden biri olan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro projesinde tünel ile sondaj makinesi ile yapılan tünel açma çalışmaları tamamlandı. Projede 8 tünel sondaj makinesi 55 bin 720 metre tünel kazdı. Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31,5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya inecek" dedi.
 


5 HATLA İLE ENTEGRASYON SAĞLANDI

7 istasyonun bulunduğu proje ile İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kent merkezinde ve Başakşehir Arnavutköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş'a metro ile bağlantılarını sağlayacağız. Halkalı- İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı, Gayrettepe-Yeni Havalimanı hattı, Vezneciler-Arnavutköy hattı, Başakşehir-Kayaşehir hattı, YHT hattı ile Marmaray hatlarına ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattına entegredir. İstanbul’u raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul’da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hale getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz. Biz, halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Halkalıİstanbul Yeni Havalimanı Metro HattıUlaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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