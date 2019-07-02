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Karadeniz'de 'rip akıntısı’ tehlikesi

Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı', boğulmalara yol açıyor. Samsun’da, 22 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı cankurtaranlar göreve başladı.

Karadeniz'de 'rip akıntısı’ tehlikesi

Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı', boğulmalara yol açıyor. Samsun’da, 22 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı cankurtaranlar göreve başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:28
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Karadeniz'de 'rip akıntısı’ tehlikesi

SAMSUN - Karadeniz’de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Uzmanlar, her yıl ölümlere neden olan akıntı konusunda uyarılarda bulunuyor. Samsun’da, 22 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı cankurtaranlar göreve başladı. Cankurtaranlar, Karadeniz’de sık görülen akıntıya karşı koymanın mümkün olmadığı belirterek, denize girenleri uyarıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, rip akıntısının aşırı rüzgarlı ve fırtınalı havalarda denizin anlık değişmesinden kaynaklandığını belirterek, "Sürekli afişlerle duyurduğumuz, 'çeken akıntı' dediğimiz 'rip akıntısı' burada tehlike oluşturuyor. Rip akıntısı ani derinlik değişmesi anlamına geliyor. Aşırı rüzgarlı ve aşırı fırtınalı havalarda denizin anlık değişmesinden kaynaklı bir tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu havalarda dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle rip akıntısına vatandaşlarımızın daha fazla dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

'DALGALI VE RÜZGARLI HAVADA DENİZE GİRMEYİN'

Karadeniz’in yapısı ve dalgaların aşırı olmasından dolayı rip akıntısı denilen, yanıltıcı derinlik ve odacıkların oluştuğunu dile getiren Cankurtaran Grup Amiri Gülhan Balcıoğlu da "Vatandaşlarımızın rip akıntısına kapıldıkları takdirde kurtulabilmek için akıntıya karşı yüzmeyip, akıntıdan dışarı kendilerini atmaları gerekmektedir. Rip akıntısında iyi yüzme bilmek çok önemli bir durum değil. Rip akıntısı su altında saatte 70 kilometrelik bir hıza ulaşmaktadır. En iyi yüzücüleri bile çekip alır. Bu yüzden de akıntının sağına ya da soluna doğru yüzmeleri gerekmektedir. Karadeniz’de boğulma olaylarının yaşanmasının en büyük nedeni rip akıntısıdır. Bizim vatandaşlarımıza tek uyarımız, dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girmemeleridir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rip AkıntısıKaradeniz
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